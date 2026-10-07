Москва7 октВести.Генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сумма взятки, в получении которой подозревается Васильев, составляет 18 млн рублей, что является особо крупным размеромприводит агентство слова своего собеседника
Васильева доставили в Хамовнический суд Москвы для избрания меры пресечения.
Руководителем парка "Патриот" Васильев стал весной 2026 года, 5 октября он был задержан силовиками по подозрению в причастности к получению незаконного вознаграждения, предположительно, от поставщиков парка. Ранее в ряде источников озвучивалась сумма в 80 млн.