ТАСС: главу парка "Патриот" Васильева подозревают в получении взятки в 18 млн

Озвучен размер взятки, в получении которой подозревают главу парка "Патриот" ТАСС: главу парка "Патриот" Васильева подозревают в получении взятки в 18 млн

Москва7 окт Вести.Генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сумма взятки, в получении которой подозревается Васильев, составляет 18 млн рублей, что является особо крупным размером приводит агентство слова своего собеседника

Васильева доставили в Хамовнический суд Москвы для избрания меры пресечения.

Руководителем парка "Патриот" Васильев стал весной 2026 года, 5 октября он был задержан силовиками по подозрению в причастности к получению незаконного вознаграждения, предположительно, от поставщиков парка. Ранее в ряде источников озвучивалась сумма в 80 млн.