Москва7 октВести.В Хамовнический суд Москвы доставили генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева. Как стало известно информационной службе "Вести", сегодня ему должны избрать меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.
Васильева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, сумма достигла 80 миллионов рублей.
Руководителем парка "Патриот" Васильев стал в марте 2026 года, прежде он занимал пост губернатора Кировской области, до этого руководил Росреестром и был сенатором от Республики Коми в Совете Федерации.
Ранее были арестованы первый заместитель Васильева Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.