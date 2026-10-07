Главу парка "Патриот" Васильева доставили в суд для избрания меры пресечения

Главу парка "Патриот" Васильева привезли в суд для избрания меры пресечения Главу парка "Патриот" Васильева доставили в суд для избрания меры пресечения

Москва7 окт Вести.В Хамовнический суд Москвы доставили генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева. Как стало известно информационной службе "Вести", сегодня ему должны избрать меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Васильева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, сумма достигла 80 миллионов рублей.

Руководителем парка "Патриот" Васильев стал в марте 2026 года, прежде он занимал пост губернатора Кировской области, до этого руководил Росреестром и был сенатором от Республики Коми в Совете Федерации.

Ранее были арестованы первый заместитель Васильева Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.