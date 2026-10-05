Гендиректор парка "Патриот" Васильев задержан по делу о взятке Гендиректор парка "Патриот" Васильев подозревается в особо крупной взятке

Москва5 окт Вести.Генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев задержан по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержан по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.) уточнил собеседник агентства

По его словам, следствие будет ходатайствовать об избрании Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ведомство оказывает всестороннюю поддержку следствию.

Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны цитирует представителя Минобороны РБК

В издании "Фонтанка" уточнили, что в материалах по делу Васильева фигурирует сумма взятки в 80 млн рублей.

Игорь Васильев занимает пост главы парка "Патриот" с марта 2026 года. В 2017-2022 годах он занимал пост губернатора Кировской области (врио с конца июля 2016 года). В 2004-2010 годах был сенатором от исполнительной власти Республики Коми, с 2014 по 2016 год руководил Росреестром.