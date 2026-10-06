Раскрыт заработок главы парка "Патриот" Васильева в 2021 году Гендиректор парка "Патриот" Васильев в 2021 году заработал 3,3 млн рублей

Москва6 окт Вести.Генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев, в 2021 году занимавший пост губернатора Кировской области, заявлял доход в 3,3 миллиона рублей и автомобиль Volkswagen Touareg, следует из его последней открытой декларации, с которой ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В материалах по делу фигурирует сумма в 80 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, годовой доход Васильева в 2021 году, когда он занимал пост губернатора Кировской области, составлял 3,258 млн рублей, в пользовании у него находились земельный участок площадью 1 230 кв. м, а также жилой дом площадью 206,4 кв. м. В долевой собственности Васильев также владел квартирой площадью 78,6 кв. м. Кроме того, в декларации указаны автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ 21053 написали в агентстве

Доход жены Васильева за тот же период составил почти 3,846 млн рублей, также в ее собственности находился автомобиль Toyota Land Cruiser 200.