Губернатор Пензенской области стал самым богатым из избирающихся в 2026 году

Назван самый богатый губернатор, избирающийся в 2026 году Губернатор Пензенской области стал самым богатым из избирающихся в 2026 году

Москва27 авг Вести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в преддверии единого дня голосования 20 сентября (ЕДГ-2026) задекларировал самый большой годовой доход в 35,6 млн рублей. Об этом пишут "Ведомости".

Согласно декларации, доход Мельниченко складывается из зарплат в правительстве региона и Пензенском государственном университете, а также из дохода от банковских вкладов. Остаток на его счетах составил 41 257 рублей. Кроме того, губернатор является собственником 1281 инвестиционного пая АО "Управляющая компания "Первая" общей стоимостью 1,3 млн рублей. Во владении у Мельниченко нет недвижимости и транспортных средств. Его супруга Наталья не имела дохода за прошлый год, у нее в собственности также нет имущества.

Самый низкий доход в 2025 году имел врио губернатора Белгородской области Герой РФ Александр Шуваев – он задекларировал 5,3 млн рублей. Источниками поступления средств указаны зарплата Военной академии Генштаба ВС РФ и Военно-социальном центре Минобороны, а также проценты по вкладам. Врио губернатора является собственником бронированного внедорожника Lexus 2013 года выпуска, остаток по банковским счетам составляет 7,4 млн рублей. Собственной недвижимостью Шуваев не владеет.

Ранее в Центризбиркоме назвали число кандидатов – участников СВО, зарегистрированных на участие в выборах на всех уровнях в ЕДГ-2026.