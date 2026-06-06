Москва6 июнВести.Впервые за 30 лет бюджет Курганской области был профицитным. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Вадим Шумков.
По его словам, сейчас социально-экономическая ситуация в регионе абсолютно стабильна.
У нас крайний год мы закончили с бюджетом более 103 миллиарда рублей. Для Курганской области это абсолютный рекорд. Более того, впервые за последние лет 30 бюджет был профицитным, потому никаких эксцессов мы сейчас не наблюдаем с этой точки зрениясказал Шумков
Также губернатор оценил закредитованность региона.
Мы кредиты вообще не берем. То есть, если на 2017 год, 8 лет назад, соотношение госдолга в Курганской области и собственного дохода было 93%, это практически удавка. Плюс эти деньги были взяты под коммерческие проценты … На сегодня у нас уже меньше 13% соотношение, а в конце года мы ожидаем девять с небольшим процентов к уровню собственных доходов. У нас снижается госдолг, у нас растут собственные доходы. Это абсолютно здоровое движение бюджетаконстатировал Вадим Шумков
Ранее глава Курганской области заявил, что регион второй год подряд является безусловным лидером в РФ по темпам роста промышленности.