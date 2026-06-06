Шумков заявил, что впервые за 30 лет бюджет Курганской области был профицитным Шумков: впервые за 30 лет бюджет Курганской области был профицитным

Москва6 июн Вести.Впервые за 30 лет бюджет Курганской области был профицитным. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Вадим Шумков.

По его словам, сейчас социально-экономическая ситуация в регионе абсолютно стабильна.

У нас крайний год мы закончили с бюджетом более 103 миллиарда рублей. Для Курганской области это абсолютный рекорд. Более того, впервые за последние лет 30 бюджет был профицитным, потому никаких эксцессов мы сейчас не наблюдаем с этой точки зрения сказал Шумков

Также губернатор оценил закредитованность региона.

Мы кредиты вообще не берем. То есть, если на 2017 год, 8 лет назад, соотношение госдолга в Курганской области и собственного дохода было 93%, это практически удавка. Плюс эти деньги были взяты под коммерческие проценты … На сегодня у нас уже меньше 13% соотношение, а в конце года мы ожидаем девять с небольшим процентов к уровню собственных доходов. У нас снижается госдолг, у нас растут собственные доходы. Это абсолютно здоровое движение бюджета констатировал Вадим Шумков

Ранее глава Курганской области заявил, что регион второй год подряд является безусловным лидером в РФ по темпам роста промышленности.