Москва5 июн Вести.Доля собственных доходов в Ивановской области выросла в 1,8 раза за 4 года. Такими данными в интервью Александре Суворовой для ИС "Вести" поделился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на полях ПМЭФ.

Он добавил, что регион стал больше опираться на собственные доходы за счет роста новых производств и легкой промышленности.

В 1,8 раза, действительно, с 39% в 2021 году до 70% в 2025 году. За счет чего это произошло и почему это важно? Мы стали больше опираться на собственные доходы. Произошло это как за счет роста нашей традиционной промышленности, легкой промышленности, так и за счет новых производств, развития старых производств, машиностроения, производства медицинской техники, микроэлектроники. Кроме того, к нам пришли и федеральные крупные инвесторы. За счет этого всего удалось поправить ситуацию в бюджете рассказал Воскресенский

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