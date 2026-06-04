Хоценко рассказал о развитии логистической инфраструктуры в Омской области Инфраструктура логистики Омской области получила 230 тыс кв м площадей в 2025 г.

Москва4 июн Вести.Долгое время пребывавшая в тени логистических преобразований Омская область вышла на новый виток развития своей инфраструктуры. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, регион выстроил взаимовыгодные отношения с крупными компаниями в этой области.

Мы растем и в логистике, растем и в торговле, причем достаточно такими рекордными темпами, потому что логистическая отрасль всегда развивалась традиционно в Новосибирской области и так далее, а Омская область была как-то в затишье, но мы выстроили взаимоотношения с крупными компаниями, и сегодня и Wildberries, и Ozon, и Сберлогистика, и другие крупные компании. Кто-то уже построился и разместил мощности, а кто-то продолжает вводить дополнительные мощности. Порядка 230 тысяч квадратных метров площадей по прошлому году сдали логистической инфраструктуре. Мы в десятке [лидеров] среди субъектов страны по объемам сдачи. Поэтому здесь мы тоже растем рассказал Хоценко

Ранее Хоценко рассказал о присутствии в сельскохозяйственной отрасли региона элементов искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации.