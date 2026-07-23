РБК: в ЛДПР нашли самого богатого кандидата РБК: бывший лидер Партии дела оказался самым богатым кандидатом от ЛДПР

Москва23 июл Вести.Самый высокий доход среди кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР за 2025 год задекларировал президент ПАО "Ростсельмаш" и председатель экономического совета партии Константин Бабкин - 448 млн руб. У него есть участок 43 891 кв. м, две квартиры в Москве, четыре премиальных автомобиля - Mercedes, BMW и две Audi, а также 1,52 млрд руб. на счетах, сообщает РБК.

Второе место занял новосибирский бизнесмен Борис Захаров с доходом 311,6 млн руб. Ему принадлежат участок в Удмуртии, жилой дом и три квартиры.

Третьим стал Всеволод Воронин, указавший 126 млн руб. дохода от пособий и процентов по вкладам. У него два участка в Подмосковье, квартира в Московской области и 13 тыс. руб. на 20 счетах.

Минимальный доход задекларировал помощник депутата заксобрания Красноярского края Семен Колесников - 0,06 руб.

Общефедеральную часть списка ЛДПР возглавляют Леонид Слуцкий, участник военной операции Алексей Верещагин и первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева.

Среди них самый высокий доход у Воропаевой - 16 млн руб. У нее участок и дом в Подмосковье, Mercedes GLE 350 D 4MATIC и более 19 млн руб. на счетах.

Слуцкий указал 14,8 млн руб. дохода от работы в МГУ и аппарате Госдумы. Ему принадлежат два участка и дом в Подмосковье, две квартиры в Москве, квартира в Ростовской области и машиноместо. На счетах - 651 тыс. руб.

Верещагин задекларировал 1,57 млн руб. дохода, УАЗ "Патриот", Harley Davidson, Lada 2107 и чуть более 2 млн руб. на счетах.

Виктор Бут, вошедший в первую десятку списка, сообщил о доходе 30,1 млн руб. У него участки в Подмосковье и Адыгее, дом в Московской области, квартира в Москве и 15,2 млн руб. на счетах.

Андрей Луговой задекларировал 11,7 млн руб. Ему принадлежат участок и два дома в Краснодарском крае, квартира и машиноместо в Москве. На счетах - 318,3 тыс. руб.

Ранее ЦИК России утвердила списки всех партий, которые выдвинули кандидатов на выборы.