Владелец сети АЗС "Нефтьмагистраль" накопил недвижимости на 3 миллиарда рублей У владельца АЗС "Нефтьмагистраль" Ерастова нашли недвижимость на 3 млрд рублей

Москва22 июн Вести.У Александра Ерастова, владельца сети АЗС "Нефтьмагистраль", где цена на бензин достигла почти 110 рублей за литр, обнаружена недвижимость общей стоимостью около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

У владельца АЗС "Нефтьмагистраль", где бензин стоит уже почти ₽110 за литр, обнаружена недвижимость на 3 миллиарда рублей говорится в публикации SHOT

По данным канала, 55-летнему бизнесмену принадлежит поместье в элитном коттеджном поселке под Одинцово с двумя домами, гаражом и баней стоимостью порядка 1,5 миллиарда рублей. Также у него есть шестикомнатная квартира в Хамовниках (примерно 500 миллионов рублей).

Ерастов предпочитает передвигаться на Bentley Continental GT 2022 года (цена около 40 миллионов рублей). Его пять автозаправочных станций в Москве и Подмосковье, одна из которых расположена на Даниловской набережной, оцениваются в сумму более миллиарда.

Сама компания "Нефтьмагистраль" владеет пентхаусом в 600 квадратных метров почти за 2 миллиарда рублей в ЖК "Бродский" и Ferrari Purosangue за 75 миллионов рублей.

В последние недели водители массово жалуются на цены на заправках "Нефтьмагистрали": стоимость АИ-95 поднималась до 98 рублей, АИ-100 - до 109 рублей.

Ситуацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, которая запросила у компании экономическое обоснование роста цен. Однако для многих водителей такие аргументы оказались неубедительными.