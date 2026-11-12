Москва12 нояВести.Экс-начальник управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ Сергей Закаморный, арестованный за взятку в особо крупном размере, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый в получении взятки в сумме 18 млн рублей экс-чиновник Минобороны заключил сделку со следствием.
Закаморный сам пришел в следственный орган, оформив явку с повинной, и заключил досудебное соглашение о сотрудничествезаявил собеседник агентства
На допросе Закаморный изложил подробности совершенного преступления и рассказал о других фигурантах дела.
По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год он получил от представителей некой коммерческой фирмы взятку в размере 18 млн рублей за помощь в согласовании лесовосстановительных работ на землях Минобороны и покровительство при выполнении контракта. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 290 УК РФ.
Ранее стало известно, что начальника службы рыбопромыслового флота на Камчатке обвинили во взяточничестве.