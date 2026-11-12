Экс-глава лесхоза Минобороны явился с повинной и признал вину в получении взятки

Экс-глава лесхоза Минобороны РФ Закаморный признал вину в получении взятки Экс-глава лесхоза Минобороны явился с повинной и признал вину в получении взятки

Москва12 ноя Вести.Экс-начальник управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ Сергей Закаморный, арестованный за взятку в особо крупном размере, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в получении взятки в сумме 18 млн рублей экс-чиновник Минобороны заключил сделку со следствием.

Закаморный сам пришел в следственный орган, оформив явку с повинной, и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве заявил собеседник агентства

На допросе Закаморный изложил подробности совершенного преступления и рассказал о других фигурантах дела.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год он получил от представителей некой коммерческой фирмы взятку в размере 18 млн рублей за помощь в согласовании лесовосстановительных работ на землях Минобороны и покровительство при выполнении контракта. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 290 УК РФ.

Ранее стало известно, что начальника службы рыбопромыслового флота на Камчатке обвинили во взяточничестве.