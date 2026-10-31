Двух военных из Кронштадта арестовали по делу о многомиллионных взятках Командира ЛенВМБ и главу морской инженерной службы арестовали за взятки

Москва31 окт Вести.В Кронштадте арестовали командира Ленинградской военно-морской базы Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы учреждения Министерства обороны в Ломоносове Алексея Ионова. Обоих подозревают в многомиллионных взятках. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

Капитана первого ранга Суглобова взяли с поличным 21 октября на улице в Кронштадте - в момент получения 1,5 миллиона рублей. Командиром базы он стал в конце 2025 года. Военно-следственный комитет по Ленинградскому военному округу завел дело о взятке в особо крупном размере; Ионову инкриминируют ту же статью.

Следствие считает, что с конца 2025 года оба регулярно брали деньги от предпринимателей за покровительство и передачу территории базы коммерсантам в обход закона. В частности, бизнесмены добывали щебень и песок в военном городке Ломоносова, а образовавшиеся котлованы заполняли строительным мусором, чтобы сэкономить на его утилизации.

23 октября 224-й гарнизонный суд заключил Алексея Суглобова и Алексея Ионова под стражу на два месяца говорится в публикации

Всего Суглобову и Ионову инкриминируют несколько эпизодов взяток на общую сумму в миллионы рублей.