Москва3 октВести.Суд в Оренбурге отправил под стражу бывшего руководителя АО "ОГЛК" ("Оренбургская губернская лизинговая компания"). Об этом сообщили в Telegram-канале Ленинского районного суда Оренбурга.
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказаноотмечается в сообщении
Фигуранта арестовали до 2 декабря нынешнего года.
В Telegram-канале прокуратуры региона сообщалось, что речь идет об Андрее Стрепкове.