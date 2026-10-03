Суд в Оренбурге отправил под стражу экс-руководителя лизинговой компании

В Оренбурге экс-руководителя лизинговой компании арестовали за взятку Суд в Оренбурге отправил под стражу экс-руководителя лизинговой компании

Москва3 окт Вести.Суд в Оренбурге отправил под стражу бывшего руководителя АО "ОГЛК" ("Оренбургская губернская лизинговая компания"). Об этом сообщили в Telegram-канале Ленинского районного суда Оренбурга.

Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано отмечается в сообщении

Фигуранта арестовали до 2 декабря нынешнего года.

В Telegram-канале прокуратуры региона сообщалось, что речь идет об Андрее Стрепкове.