Москва20 окт Вести.Силовики задержали бывшего руководителя антикоррупционного департамента Свердловской области, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, фигурант получил от главы одной из девелоперских компаний около 9 миллионов рублей, предполагается, что за незаконное вознаграждение он помогал фирме заключать госконтракты на приобретение квартир по завышенной цене.

Отмечается, что именно с этой компанией в 2020–2024 годах Фонд жилищного строительства заключил договоры на общую сумму более одного миллиарда рублей.