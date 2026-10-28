Во Владимирской области арестовали экс-руководителя ГУП "ДСУ-3" по делу о взятке

Во Владимирской области арестован экс-директор дорожно-строительного предприятия Во Владимирской области арестовали экс-руководителя ГУП "ДСУ-3" по делу о взятке

Москва28 окт Вести.Во Владимирской области арестовали бывшего генерального директора ГУП "ДСУ-3" - его обвиняют в получении взятки в 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Бывший директор одного из дорожно-строительных предприятий Владимирской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 11 млн рублей говорится в публикации

По данным следствия, с ноября 2022 года ГУП "ДСУ-3" выступало подрядчиком по муниципальному контракту на развитие территории поселка Доброград. Экс-директор договорился с двумя людьми из фирмы-подрядчика о субподряде на четвертый этап работ за 215 миллионов рублей, после чего велел подчиненному подписать договор.

Помимо этого, за вознаграждение фигурант посодействовал тому, чтобы аванс по договору вырос почти вдвое - до 80 процентов, а услуги генерального подрядчика подешевели. За это в 2023 году он получил взятку 11,5 миллиона рублей тремя частями.

Мужчину задержали в Москве при силовой поддержке Росгвардии, а затем доставили во Владимир. Суд заключил его под стражу.

У фигуранта изъяли около 1,9 миллиона рублей.