Москва28 октВести.Во Владимирской области арестовали бывшего генерального директора ГУП "ДСУ-3" - его обвиняют в получении взятки в 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.
Бывший директор одного из дорожно-строительных предприятий Владимирской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 11 млн рублейговорится в публикации
По данным следствия, с ноября 2022 года ГУП "ДСУ-3" выступало подрядчиком по муниципальному контракту на развитие территории поселка Доброград. Экс-директор договорился с двумя людьми из фирмы-подрядчика о субподряде на четвертый этап работ за 215 миллионов рублей, после чего велел подчиненному подписать договор.
Помимо этого, за вознаграждение фигурант посодействовал тому, чтобы аванс по договору вырос почти вдвое - до 80 процентов, а услуги генерального подрядчика подешевели. За это в 2023 году он получил взятку 11,5 миллиона рублей тремя частями.
Мужчину задержали в Москве при силовой поддержке Росгвардии, а затем доставили во Владимир. Суд заключил его под стражу.
У фигуранта изъяли около 1,9 миллиона рублей.