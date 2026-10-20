Бывший глава ЗАТО Видяево осужден на 10 лет за взяточничество и растрату

Экс-главу ЗАТО Видяево приговорили к 10 годам лишения свободы Бывший глава ЗАТО Видяево осужден на 10 лет за взяточничество и растрату

Москва20 окт Вести.В Мурманской области вынесен приговор бывшему главе ЗАТО Видяево. Сергей Богза признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате, сообщает в MAX СУ СК РФ по Мурманской области.

По материалам следствия, в 2024 году осужденный помог заключить гражданско-правовой договор на выполнение работ по сносу аварийных домов в Видяево и подписать акты приемки выполненных работ. За это от взяткодателя, директора коммерческой организации, он получил незаконное вознаграждение в размере более 7 млн 600 тысяч рублей.

В период с 20 сентября 2024 года по 1 февраля 2025 года фигурант, находясь в поселке Видяево, а также на территории города Мурманска, лично получил от взяткодателя часть незаконного вознаграждения в сумме 4,2 млн рублей говорится в сообщении

В 2023 году осужденный через подчиненного ему директора спортивно-оздоровительного комплекса организовал закупку по завышенной цене автотранспортного средства (автобуса) у своей бывшей супруги.

Суд приговорил виновного к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 16 млн рублей. Также суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении взяткодателя. Экс-директор спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО по статье о растрате приговорен к условному сроку на 2 года и штрафу в размере 700 тысяч рублей.