В Москве вынесли приговор экс-главе подразделения РЖД по делу о взятке Экс-глава подразделения РЖД получил 11 лет за взятку

Москва20 окт Вести.Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений ОАО "РЖД", признав его виновным в получении 5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что с 2023 по 2024 год фигурант неоднократно получал через посредника взятки на общую сумму 5 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов.

Преступную деятельность экс-начальника и взяткодателя пресекли сотрудники СК и ФСБ.

Вина фигурантов в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. Приговором суда им назначены наказания в виде 11 и 5,5 лет соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима сказано в сообщении

Ранее суд приговорил посредника, заключившего досудебное соглашение, к четырем годам колонии строгого режима.