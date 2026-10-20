Москва20 октВести.Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений ОАО "РЖД", признав его виновным в получении 5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Установлено, что с 2023 по 2024 год фигурант неоднократно получал через посредника взятки на общую сумму 5 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов.
Преступную деятельность экс-начальника и взяткодателя пресекли сотрудники СК и ФСБ.
Вина фигурантов в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. Приговором суда им назначены наказания в виде 11 и 5,5 лет соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режимасказано в сообщении
Ранее суд приговорил посредника, заключившего досудебное соглашение, к четырем годам колонии строгого режима.