В Подмосковье за взятку осужден бывший замглавы ж/д станции Орехово-Зуево

Экс-замглавы железнодорожной станции Орехово-Зуево отправили в колонию за взятку В Подмосковье за взятку осужден бывший замглавы ж/д станции Орехово-Зуево

Москва2 ноя Вести.В Подмосковье суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника железнодорожной станции Орехово-Зуево, признав его виновным в получении взятки. Как сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура, фигуранта отправили в колонию на 5 лет и 5 месяцев.

Являясь заместителем начальника железнодорожной станции Орехово-Зуево, получил взятки за незаконное бездействие и совершение действий в интересах представителей коммерческих организаций, осуществляющих грузовые железнодорожные перевозки… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 5 месяцев говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.