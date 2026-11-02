Бывший замначальника омской колонии не смог оспорить приговор за взятки Экс-замначальника омской ЛИУ-2 УФСИН не смог оспорить приговор за взятки

Москва2 ноя Вести.Бывший замначальника лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-2) УФСИН России по Омской области не смог оспорить приговор за вымогательство взятки (пп. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Сотрудник исправительного учреждения, превышая должностные полномочия, приказывал двум осужденным вымогать деньги у других граждан, отбывающих наказание, за создание им благоприятных условий содержания и общее покровительство под угрозой применения мер дисциплинарного воздействия.

В период с января 2019 г. по август 2021 г. он получил от 10 осужденных в качестве взяток около 1,5 млн рублей. Вину мужчина не признавал, настаивая на своей невиновности говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина был признан виновным по вышеуказанным статьям УК РФ. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей с лишением права в течение 6 лет занимать определенные должности. Также в доход государства были конфискованы полученные им взятки.

Позднее, по инициативе прокуратуры, приговор ужесточили до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей, лишив виновного права в течение 7 лет занимать определенные должности, а также лишив звания подполковника внутренней службы.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области, согласился с состоявшимися судебными решениями и оставил жалобу осужденного, просившего его оправдать, без удовлетворения.