Пять лет колонии за вымогательство и экстремизм получил иностранец на Сахалине

Иностранец на Сахалине получил пять лет колонии за вымогательство и экстремизм Пять лет колонии за вымогательство и экстремизм получил иностранец на Сахалине

Москва28 окт Вести.Вступил в силу Южно-Сахалинского городского суда приговор по уголовному делу о вымогательстве и участии в экстремистской организации в отношении 40-летнего иностранца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Суд установил, что с февраля 2023 года по май 2025 года осужденный являлся участником международного общественного движения "АУЕ", деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2024 года по февраль 2025 года фигурант с помощью угроз получил от двух знакомых свыше 36 тыс. рублей за помощь в прибытии в Южно-Сахалинск и в трудоустройстве.

Суд назначил иностранцу 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.