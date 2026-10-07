В Челябинске на 3 года осужден журналист, вымогавший деньги у бизнесмена

В Челябинске осужден журналист-вымогатель, шантажировавший бизнесмена В Челябинске на 3 года осужден журналист, вымогавший деньги у бизнесмена

Москва7 окт Вести.Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 41-летнего журналиста, признав его виновным в вымогательстве в крупном размере. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 3 года.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении журналиста, вымогавшего денежные средства… Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурант через посредника требовал у местного предпринимателя 300 тысяч рублей, шантажируя некой информацией, которая могла опозорить его и нанести урон репутации. В противном случае журналист угрожал опубликовать сведения в Telegram-канале. В результате деньги злоумышленник получил.