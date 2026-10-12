В Челябинске задержали банду, занимавшуюся вымогательством и похищениями В Челябинске пресекли деятельность банды, похищавшей людей и вымогавшей деньги

Москва12 окт Вести.В Челябинске обезвредили преступное сообщество, которое, по версии следствия, наживалось на вымогательстве денег и имущества и на похищениях людей на Южном Урале. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

По данным следствия, 40-летний местный житель с авторитетом в криминальной среде создал сообщество ради наживы. С 2019 по 2025 год его участники шли на тяжкие и особо тяжкие преступления.

Структура держалась на жесткой иерархии: работали два отдельных подразделения - в Челябинске и Пласте, а руководили ими трое приближенных. Они втянули в дело еще больше 10 человек, в том числе местную жительницу, разбирающуюся в предпринимательстве и бухучете, - она отвечала за финансовые и хозяйственные вопросы группы.

Сообщество отличалось сплоченностью, дисциплиной и конспирацией. Выручка от преступлений поступала в общую кассу, из нее содержали участников и тех, кто отбывает наказание. Помимо этого, сообщники разделяли идеологию движения, признанного экстремистским и запрещенного в Российской Федерации.

Фигурантов задержали в ходе оперативных мероприятий, в которых участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Каждому из подозреваемых в зависимости от роли инкриминируют статьи 126, 163, 213, 228 и 282.2 УК РФ.

Подозреваемые задержаны ранее в результате оперативно-разыскных мероприятий моими коллегами из Челябинской области при участии ФСБ РФ. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 126, 163, 213, 228, 282.2 УК РФ говорится в публикации

Все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.