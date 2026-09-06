Москва6 сен Вести.Силовики задержали в Пласте Челябинской области местного жителя, которого подозревают в том, что он является лидером организованной преступной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По месту проживания и деятельности предполагаемого криминального авторитета прошли обыски.

Сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии продолжаются мероприятия по декриминализации обстановки в регионе отмечается в сообщении

Собеседник агентства отметил, что по версии силовиков, мужчина причастен к преступлениям против индивидуального предпринимателя. В отношении бизнесмена применяли физическое насилие, а также угрожали расправиться с членами семьи и уничтожить имущество.

При этом члены ОПГ преследовали цель установить монополию в сфере пассажирских перевозок на рынке услуг легкового такси.