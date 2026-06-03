В Копейске закрыли наркопритон, организатора задержали В Копейске полиция ликвидировала наркопритон, организатор задержан

Москва3 июн Вести.В Челябинской области полиция ликвидировала наркопритон в жилой квартире в городе Копейске. Организатор задержан, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Как установили полицейские, ранее судимый 49-летний местный житель регулярно предоставлял свое жилье на проспекте Ильича наркозависимым лицам.

В качестве платы за аренду помещения и лояльность хозяин квартиры принимал алкогольные напитки говорится в сообщении

При обыске были обнаружены и изъяты предметы, которые используются для потребления наркотических средств, а также остатки запрещенных веществ.

В отношении шестерых гостей, находившихся в момент обыска в квартире, составлены административные протоколы. На собственника жилья возбуждено уголовное дело по статье об организации или содержании притонов.