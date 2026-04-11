Москва11 апр Вести.В московском Ново-Переделкино полицейские пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Они совершили рейд в квартиру на улице Шолохова после получения оперативной информации.

Выяснилось, что ранее судимый 39-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру на улице Шолохова для потребления наркотиков и психотропных веществ

Организатор притона был задержан около дома на улице Скульптора Мухиной. Взамен своей услуги он получал от наркозависимых запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ – "Организация притона". Фигуранта взяли под подписку о невыезде.