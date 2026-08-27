В Челябинской области мужчину будут судить за убийство и разбой в 2000 году

В Челябинской области раскрыли убийство частного извозчика 26 лет назад В Челябинской области мужчину будут судить за убийство и разбой в 2000 году

Москва27 авг Вести.В Челябинской области раскрыли убийство и разбой, совершенные 26 лет назад. Тогда предполагаемый злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей и даже получил срок, но доказать его вину в тяжком преступлении не удалось. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Летом 2000 года с заявлением об исчезновении брата обратилась местная жительница. По ее словам, 47-летний мужчина занимался частным извозом. Спустя несколько месяцев обнаружился его автомобиль, причем у действующего тогда сотрудника милиции. Машина была уже с другими госномерами.

Выяснилось, что правоохранитель приобрел ее без документов и по заниженной цене у двух граждан, один из которых уверял, что ничего не знает, а второму обеспечил алиби его родственник. В итоге в 2002-м все трое были осуждены за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Спустя более чем два десятка лет следствию удалось найти доказательства вины мужчины, который получил ложное алиби. Силовики считают, что именно он нанял пропавшего без вести мужчину на Северном вокзале. Когда тот повез его в Еткульский район, спровоцировал конфликт, выманил из машины и дважды выстрелил в голову, а автомобиль забрал себе.

Отмечается, что фигурант свою вину признал. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.