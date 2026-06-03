Убийство таксиста в Новосибирской области раскрыли по окурку спустя 12 лет В Новосибирской области раскрыли убийство таксиста, совершенное 12 лет назад

Москва3 июн Вести.В Новосибирской области раскрыли убийство таксиста, совершенное почти 12 лет назад. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, на след преступника экспертов вывели биологические следы на окурке.

Тело жертвы с множественными ножевыми ранениями было найдено возле его машины недалеко от рабочего поселка Станционно-Ояшинский осенью 2014 года. Тогда с места были изъяты вещественные доказательства, однако установить личность подозреваемого не удалось.

Спустя годы биологические следы, оставленные на окурке сигареты, который был найден на месте преступления, помогли установить личность одного из нападавших... Провели геномную экспертизу одному из осужденных, отбывающему наказание в местной исправительной колонии. Результаты исследования ДНК совпали со сведениями из федеральной базы данных говорится в Telegram-канале ведомства

Как сообщает новосибирское СУ СК России, по версии следствия, фигурант и его знакомый наняли частного перевозчика, чтобы уехать в Читу. В пути они набросились на 51-летнего мужчину с ножом, а после расправы скрылись.

Местонахождение соучастника выясняется.