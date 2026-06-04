Москва4 июн Вести.Приезжий, зарезавший таксиста в Москве 20 лет назад, избежал наказания из-за срока давности, сообщает RT. После суда, где его признали виновным в расправе над человеком, мужчина вышел на свободу и вернулся к обычной жизни.

Преступление произошло в июне 2006 года на Дмитровском шоссе. Тогда легковой автомобиль столкнулся с другой машиной, водитель скрылся с места. При осмотре транспортного средства в салоне нашли тело с 20 ножевыми ранениями, позже выяснилось, что это владелец авто.

В 2025 году благодаря молекулярно-генетическим экспертизам следователи установили личность подозреваемого. Им оказался житель Бийска Евгений 1984 года рождения. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Нарушение правил дорожного движения", а на допросе мужчина даже признался в том, что совершил преступление из-за конфликта с таксистом говорится в материале СМИ

По словам самого убийцы, спор начался после того, как у водителя такси не оказалось сдачи.