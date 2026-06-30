В Белгородской области будут судить серийного убийцу Мужчина, убивший троих, предстанет перед судом в Белгородской области

Москва30 июн Вести.В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который с 2013 по 2025 год, по данным следствия, убил трех человек и пытался убить еще двоих. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Белгородской области.

Следственными органами СК России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) говорится в сообщении

В 2013 году в Архиерейской роще в Белгороде обнаружили тело мужчины с пулей в голове. Тогда преступника не смогли найти.

В 2022 и 2024 годах в Белгородском районе таким же способом — выстрелом в голову — убили еще двух мужчин. Баллистическая экспертиза показала, что пули были выпущены из одного оружия.

В октябре 2025 года преступник выстрелил в мужчину, который сидел в машине. Пострадавший успел уехать и обратиться за помощью — так он спас себе жизнь.

В ноябре 2025 года обвиняемый выстрелил в женщину на улице. Ее спасла плотная зимняя одежда — пуля не смогла причинить смертельные ранения.

Экспертиза установила, что для покушений использовалось редкое пневматическое оружие.

Преступника удалось найти благодаря работе следователей и оперативников. Они заново изучили записи с камер видеонаблюдения в местах покушений. Внимание привлекли кадры с мужчиной на самокате — он появлялся в нужных районах в октябре и ноябре 2025 года. Следователи проследили его маршруты и контакты. Выяснилось, что незадолго до покушений он заказал в интернет‑магазине пневматическую винтовку и патроны к ней.

Во время допроса, когда ему последовательно показали собранные доказательства, мужчина признался в преступлениях — в том числе в трех убийствах. При обыске у него дома нашли пневматическую винтовку и патроны. Экспертиза подтвердила, что именно из этого оружия были сделаны выстрелы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу