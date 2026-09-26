В Челябинске за организацию незаконной игорной деятельности задержаны 4 человека

В Челябинске пресечена незаконная игорная деятельность В Челябинске за организацию незаконной игорной деятельности задержаны 4 человека

Москва26 сен Вести.В Челябинске за организацию незаконной игорной деятельности задержаны и арестованы 4 местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет. Об этом сообщила Росгвардия РФ.

Правоохранители установили 28 адресов проведения азартных игр и складское помещение, где хранилось игровое оборудование. В ходе мероприятий было изъято около 500 аппаратов.

По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны четверо местных жителей ... По предварительным данным, с 2022 по 2026 гг. они извлекли незаконный доход в размере не менее 23 млн рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие участники организованной группы.

Отмечается, что СОБР "Рифей" Управления Росгвардии по Челябинской области оказал содействие полицейским и сотрудникам регионального СК в пресечении противоправной деятельности.