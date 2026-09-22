Подросток из Челябинска покончил с собой, проиграв деньги в казино

В Челябинске 18-летний подросток покончил с собой после проигрыша в казино Подросток из Челябинска покончил с собой, проиграв деньги в казино

Москва22 сен Вести.В Челябинске местный 18-летний житель после проигрыша денег в казино покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

Его тело было обнаружено случайными свидетелями в одном из спальных районов города. Несмотря на попытки вызванных медиков спасти подростка, сделать этого не удалось.

По предварительным данным, гражданин покончил с собой после проигрыша в казино, когда со счета списали деньги написано в публикации

Обстоятельства смерти устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.