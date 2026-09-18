В Горно-Алтайске 15-летний подросток умер после вдыхания паров из баллончика Подросток из Горно-Алтайска вдохнул газ из баллончика и умер

Москва18 сен Вести.В Горно-Алтайске 15-летний учащийся средне-специального учебного заведения вместе с другом решил попробовать "модное", но опасное увлечение – "снифинг". В результате после вдыхания газа из баллончика подросток умер, сообщили в МВД по Республике Алтай.

После того как юноша вдохнул газ, он почувствовал себя плохо и упал на землю. Его экстренно госпитализировали, но спасти парня не удалось.

Стоит отметить, что в этом году это уже второй случай гибели несовершеннолетнего от потребления газа. В прошлом году опасное увлечение унесло жизни троих подростков, а всего было зарегистрировано 13 случаев снифинга среди детей отмечается в сообщении в МAX

Правоохранители устанавливают, где погибший приобрел газовый баллончик.