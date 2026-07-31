Житель Челябинской области утонул во время купания в озере Светлое

Во время купания в озере Светлое в Челябинской области утонул мужчина Житель Челябинской области утонул во время купания в озере Светлое

Москва31 июл Вести.Житель Челябинской области утонул в озере Светлое в Карталинском муниципальном округе. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону в MAX.

Вечером 30 июля двое мужчин отдыхали на берегу водоема в поселке Красный Яр. Один из них пошел купаться, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения. На берег он не вернулся.

Тело мужчины 1972 года рождения было обнаружено спасателями Локомотивного поисково-спасательного отряда и извлечено с глубины двух метров на расстоянии пяти метров от берега говорится в сообщении

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.