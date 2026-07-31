Москва31 июлВести.Житель Челябинской области утонул в озере Светлое в Карталинском муниципальном округе. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону в MAX.
Вечером 30 июля двое мужчин отдыхали на берегу водоема в поселке Красный Яр. Один из них пошел купаться, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения. На берег он не вернулся.
Тело мужчины 1972 года рождения было обнаружено спасателями Локомотивного поисково-спасательного отряда и извлечено с глубины двух метров на расстоянии пяти метров от берегаговорится в сообщении
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.