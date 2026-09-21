Москва21 сен Вести.Челябинские полицейские задержали участников преступной группы, причастных к схеме незаконного оборота сим-карт. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали их для вывода денег, полученных преступным путем. Считается, что схему придумал управляющий сетью салонов сотовой связи в Магнитогорске, к ней он привлек директоров пяти офисов и продавца-консультанта.

Приобретал персональные данные граждан на различных сайтах и в мессенджерах, после чего передавал их соучастникам. По его указанию подчиненные через свои рабочие кабинеты регистрировали SIM-карты на граждан без их ведома и фактического присутствия… В дальнейшем они использовались для вывода нелегально полученных денежных средств написала Волк в мессенджере МАХ

За месяц фигуранты оформили по меньшей мере 100 карт. Возбуждено уголовное дело. Все причастные к преступлению лица устанавливаются.