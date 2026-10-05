В Свердловской области назначен суд по уголовному делу о похищениях и пытках

Дело о похищениях и пытках в Свердловской области рассмотрит суд В Свердловской области назначен суд по уголовному делу о похищениях и пытках

Москва5 окт Вести.В Свердловской области суд рассмотрит дело о похищениях и пытках в Каменске-Уральском. На скамье подсудимых — восемь человек, а материалы дела заняли 84 тома, сообщает пресс-служба судов региона.

По итогам предварительного слушания дела назначена дата судебного разбирательства. Оно состоится 15 октября в 10:30 говорится в сообщении

В 2024 году один из местных жителей решил сколотить собственную преступную группу и привлек знакомых. В течение 2024–2025 годов банда похищала людей, в том числе несовершеннолетних. Их избивали, истязали, а потом под угрозой насилия вымогали крупные суммы и отбирали имущество. Всего от рук преступников пострадало 15 человек.

Банда орудовала под прикрытием инспектора ДПС ГИБДД, который, пользуясь служебным положением и авторитетом, запугивал потерпевших, чтобы те не решались обратиться за помощью. В феврале 2026 года он помог организатору группы уйти от полиции, передав данные о расположении постов ГАИ.

Организатором преступной группы являлся Виктор Кухтин. Ему вменяют сразу несколько тяжких преступлений — от незаконного проникновения в жилище до похищения людей и вымогательств. Иван Петров, по версии следствия, не только участвовал в вымогательствах и похищениях, но и был причастен к истязаниям. Сергей Рябов, Александр Банников, Ярослав Данько и Артем Штука обвиняются в вымогательстве и похищении людей. Александр Анашкин проходит по делу в основном по статье о вымогательстве. А Всеволод Чемезов, предположительно тот самый бывший сотрудник ГИБДД, кроме вымогательства и похищения, обвиняется еще и в превышении должностных полномочий — именно он помогал преступникам оставаться вне поля зрения полиции.

Ранее сообщалось, что эта преступная группа причастна к пыткам на автомойке над двумя девушками.