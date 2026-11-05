Этническую банду судят на Урале за хищение денег у бойцов СВО

В Екатеринбурге начали судить этническую банду за хищение денег у бойцов СВО Этническую банду судят на Урале за хищение денег у бойцов СВО

Москва5 ноя Вести.Свердловский областной суд приступил к слушаниям уголовного дела в отношении семи членов этнической банды, обвиняемых в похищениях и вымогательствах денег у бойцов СВО, передает портал E1.RU.

Фигурантам вменяют 12 эпизодов похищения и столько же – вымогательства.

На скамье подсудимых — Петр Калмыков (ему вменяют и третью уголовную статью, за грабеж, три эпизода), братья Василий и Николай Литовченко, Олег Лукьянов, почти полные тезки Николаи Марченко (у одного отчество Сергеевич, у второго Федорович) и Иван Марченко. Дело рассматривает Свердловский областной суд говорится в публикации

По версии следствия, один из фигурантов и его подельник заставляли мужчин, нуждающихся в деньгах, заключать контракты с Минобороны о прохождении военной службы. После этого злоумышленники похищали поступавшие на их банковские счета выплаты.

В состав группы также входили женщины, которые заключали фиктивные браки с потерпевшими, чтобы получить полагающиеся по закону компенсации в случае их ранения или гибели.