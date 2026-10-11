За кражи и хулиганство в общественном транспорте в Екатеринбурге задержали банду

В Екатеринбурге задержали орудовавшую в автобусах банду За кражи и хулиганство в общественном транспорте в Екатеринбурге задержали банду

Москва11 окт Вести.В Екатеринбурге задержали 11 человек, которые входили в состав этнической организованной преступной группы. Среди задержанных — шестеро мужчин и пятеро женщин. Все они приехали в Екатеринбург для совершения противоправных действий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Специализируясь на хищении имущества из одежды, сумок или другой ручной клади, находящихся при потерпевших, только за один день - 6 октября 2026 года - фигуранты в общественном транспорте Екатеринбурга совершили кражи мобильных телефонов граждан на общую сумму свыше 230 тысяч рублей говорится в сообщении

Сейчас все 11 участников задержаны. Следствие просит суд заключить их под стражу. Следователи продолжают разбираться в деле: ищут возможные дополнительные эпизоды преступлений, других причастных лиц и собирают доказательства. Расследование находится на контроле у руководства регионального управления СК России.