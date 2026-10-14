Подростков-иностранцев задержали за нападение на школьников в Екатеринбурге

Подростки-мигранты задержаны в Екатеринбурге за нападение на школьников Подростков-иностранцев задержали за нападение на школьников в Екатеринбурге

Москва14 окт Вести.В Екатеринбурге задержали троих подростков-иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на школьников. Об этом сообщает управление СК России по Свердловской области в MAX.

По данным ведомства, вечером 10 октября подростки напали на двух школьников 14-15 лет у дома на улице Колмогорова. Применив физическое насилие, они похитили два мобильных телефона и наушники у потерпевших и скрылись с места происшествия.

В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления трех иностранных граждан в возрасте 16, 17 и 18 лет. Они были задержаны говорится в сообщении

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении фигурантов под стражу.