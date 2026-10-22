Полиция Екатеринбурга сняла с поезда подростков-зацеперов Полиция Екатеринбурга пресекла поездки несовершеннолетних зацеперов на поездах

Москва22 окт Вести.В Екатеринбурге была пресечена езда на поездах троих подростков-зацеперов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Урала.

Школьники ездили на поездах ради развлечения.

Трое школьников, зацепившись за выступающие части вагонов, катались на поездах. Противоправные действия подростков пресекли транспортные полицейские Екатеринбурга говорится в MAX

Инцидент произошел 19 октября, когда в отдел МВД поступило сообщение от машиниста одного из поездов, ставшего свидетелем "зацепинга".

Полицией проведены беседы с родителями и детьми.