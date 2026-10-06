В Екатеринбурге задержали подростка, распылившего аэрозоль в водителя трамвая В Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, напавшего на водителя трамвая

Москва6 окт Вести.В Екатеринбурге подросток задержан после конфликта с водителем трамвая, в результате которого женщине потребовалась медицинская помощь. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, 14-летний школьник распылил ей в лицо аэрозоль.

Инцидент произошел вечером 5 октября, в понедельник, на улице Уральской.

Подросток, находившийся на сцепном устройстве трамвая, в ответ на замечание водителя транспорта распылил ей в лицо аэрозольное средство, обладающее раздражающим действием. В результате женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу… Подросток задержан в процессуальном порядке говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ближайшее время юноше предъявят обвинение и изберут меру пресечения.