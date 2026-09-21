В Екатеринбурге 16-летняя девушка упала на пути перед трамваем Трамвай сбил 16-летнюю девушку в Екатеринбурге

Москва21 сен Вести.В Екатеринбурге трамвай сбил 16-летнюю девушку возле остановки. Пострадавшей оказывают помощь прибывшие на место медики. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

ДТП произошло утром 21 сентября, в понедельник, на проспекте Ленина. Отмечается, что пешеход оказалась перед составом из-за своего самочувствия.

При начале движения от остановочного комплекса трамвай допустил наезд на 16-летнюю девушку. Согласно имеющейся информации, несовершеннолетняя шла вдоль остановки, и ей неожиданно стало плохо, в результате чего она упала на трамвайные пути. В настоящее время пострадавшая находится в реанимобиле говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии девушки и степени полученных ею травм нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.