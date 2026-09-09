Москва9 сенВести.В Чкаловском районе города Екатеринбурга произошло смертельное ДТП, в котором грузовик сбил водителя средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Московская и Островского.
Водитель грузового автомобиля МАН допустил наезд на средство индивидуальной мобильности. В результате происшествия водитель СИМ скончалась на местеговорится в публикации автоинспекции
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.