Москва9 нояВести.Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента в московском метро, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Происшествие случилось в вагоне поезда, следовавшего по перегону между станциями "Стахановская" и "Нижегородская".
Девятиклассник распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, сделавшего ему замечаниеговорится в публикации ведомства в MAX
Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого на станции "Нижегородская", подростка передали в следственные органы.