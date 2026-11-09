Подросток распылил баллончик в вагоне столичной подземки после замечания Девятиклассник залил перцовым газом пассажира московского метро после замечания

Москва9 ноя Вести.Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента в московском метро, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Происшествие случилось в вагоне поезда, следовавшего по перегону между станциями "Стахановская" и "Нижегородская".

Девятиклассник распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, сделавшего ему замечание говорится в публикации ведомства в MAX

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого на станции "Нижегородская", подростка передали в следственные органы.