Москва17 октВести.В Москве задержан бросивший кирпич в окно электропоезда. Им оказался 19-летний житель столицы, сообщает Западное МСУТ СК России в MAX.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство".
Следствие установило, что 15 октября обвиняемый находился на нефункционирующей для посадки и высадки пассажиров платформе Покровское-Стрешнево МЦД-2 Рижского направления Московской железной дороги.
Молодой человек бросил фрагмент разломанной брусчатки в проезжавший электропоезд сообщением Подольск – Нахабино.
Задержан 19-летний житель Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в публикации
Камень разбил окно поезда и попал в голову пассажирки, которая находилась в вагоне поезда. Этот момент попал на видео. Молодая женщина получила телесные повреждения.
Следственные действия по установлению всех обстоятельств продолжаются.