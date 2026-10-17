Бросившим кирпич в окно подмосковной электрички оказался 19-летний москвич Задержан 19-летний москвич, бросивший камень в окно электрички МЦД-2

Москва17 окт Вести.В Москве задержан бросивший кирпич в окно электропоезда. Им оказался 19-летний житель столицы, сообщает Западное МСУТ СК России в MAX.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство".

Следствие установило, что 15 октября обвиняемый находился на нефункционирующей для посадки и высадки пассажиров платформе Покровское-Стрешнево МЦД-2 Рижского направления Московской железной дороги.

Молодой человек бросил фрагмент разломанной брусчатки в проезжавший электропоезд сообщением Подольск – Нахабино.

Задержан 19-летний житель Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в публикации

Камень разбил окно поезда и попал в голову пассажирки, которая находилась в вагоне поезда. Этот момент попал на видео. Молодая женщина получила телесные повреждения.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств продолжаются.