Москва27 окт Вести.Полиция задержала подростков, которые из хулиганских побуждений разгромили пять вагонов электропоезда "Иволга". Об этом в MAX рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что в составе сообщением Фрязино — Москва школьники сорвали аварийные молотки, а затем разбили стекла.

Согласно данным перевозчика, материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей сказано в публикации

Уточняется, что школьники договаривались о встречах в мессенджерах. Вместе они катались на электричках Московской железной дороги, похищали аварийные молотки, а затем использовали их для повреждения стекол в вагонах электропоездов. Свои действия они фиксировали на камеры мобильных телефонов и затем публиковали в сети.

Некоторые несовершеннолетние также занимались зацепингом.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о вандализме. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию.