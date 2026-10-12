В Заринске задержаны трое подростков, испортивших 6 надгробий на кладбище

В алтайском Заринске задержали несовершеннолетних вандалов В Заринске задержаны трое подростков, испортивших 6 надгробий на кладбище

Москва12 окт Вести.В городе Заринск Алтайского края задержаны трое подростков по подозрению в порче надгробных памятников на городском кладбище, сообщает краевая полиция в мессенджере MAX.

Сообщения о вандализме поступили в дежурную часть городской полиции 4 и 11 октября. На место выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что повреждены шесть надгробий.

11 октября сотрудники полиции установили трех лиц – несовершеннолетних учащихся одной из школ города Заринска 2011, 2012 и 2013 годов рождения, которые могут быть причастны к содеянному отмечается в публикации

Подростков вместе с законными представителями доставили в отдел внутренних дел для разбирательства. Никто из них профилактических учетах не состоит.