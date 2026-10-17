Москва17 окт Вести.В Челябинской области полицейские разыскивают вандалов, повредивших могилы на кладбище. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Еткульском районе неизвестные разорили около 30 захоронений.

В отдел полиции поступило сообщение о повреждении мест захоронения. На место выехала следственно-оперативная группа цитирует слова источника РИА Новости

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку и ищет подозреваемых.