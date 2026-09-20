Москва20 сенВести.Сотрудники Следкома устанавливают обстоятельства ЧП на железнодорожной станции Челябинск-Главный.
Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, утром в воскресенье, 20 сентября, произошел сход трех вагонов с цементом.
Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работыговорится в публикации ведомства в MAX
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.