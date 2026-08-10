Проверка организована после схода грузовых вагонов с ж/д путей в Карелии

Проверка организована после схода грузовых вагонов в Карелии Проверка организована после схода грузовых вагонов с ж/д путей в Карелии

Москва10 авг Вести.Проверка организована после схода грузовых вагонов с железнодорожных путей в Карелии. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Предварительно, инцидент произошел 9 августа на путях необщего пользования станции Ляскеля. В результате никто не пострадал, задержек движения пассажирских поездов не допущено.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.