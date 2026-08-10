Москва10 авгВести.Проверка организована после схода грузовых вагонов с железнодорожных путей в Карелии. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Предварительно, инцидент произошел 9 августа на путях необщего пользования станции Ляскеля. В результате никто не пострадал, задержек движения пассажирских поездов не допущено.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.