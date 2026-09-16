В Евпатории на кладбище разгромили десятки надгробий

На кладбище в Евпатории разгромили 30 надгробий В Евпатории на кладбище разгромили десятки надгробий

Москва16 сен Вести.В Евпатории правоохранители устанавливают потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений, сообщает МВД по Республике Крым в MAX.

Инцидент произошел на городском кладбище по улице 51-й Армии.

По предварительным данным, в период до 12 мая 2026 года на территории некрополя были повреждены 30 надмогильных сооружений говорится в публикации

На данный момент установлены 10 потерпевших – близких родственников тех, чьи захоронения пострадали в результате действий задержанного. Его личность не раскрывается.

Владельцы 20 участков с поврежденными надгробиями пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над местами захоронения умерших".